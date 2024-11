Consumi: Eurostat, acquisti online per 58% europei in 2023, Italia resta indietro

In prima fila Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - Secondo i dati pubblicati da Eurostat, nel 2023 il 58,1% degli europei di eta' compresa tra 16 e 74 anni ha acquistato o ordinato beni o servizi tramite Internet almeno nei 3 mesi precedenti l'indagine. Ma l'Italia, se pure in crescita, resta lontana dai livelli di e-commerce di altri paesi europei. A far registrare acquisiti digitali ben oltre la media sono tutte le regioni di Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Francia (tranne le regioni ultraperiferiche), Paesi Bassi, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Estonia, Lussemburgo e Malta.

Al contrario, la quota della popolazione che utilizza l'e-commerce e' risultata inferiore alla media UE in tutte le regioni italiane. Un en plein che vede accanto al nostro paese Bulgaria, Lituania, Portogallo, Romania, Slovenia, Croazia, Cipro e Lettonia.

Delle 20 regioni europee un cui solo poco piu' di uno su tre, il 35%, ha acquistato o ordinato beni o servizi su Internet nel 2023 cinque sono in Italia, tutte al sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le altre sono 6 in Romania, 6 in Bulgaria, 3 regioni ultraperiferiche della Francia e una singola regione in Polonia. Sono solo due le regioni europee dove meno di 1 persona su 5 ha fatto uso dell'e-commerce: la regione bulgara di Yugoiztochen (19,8%) e la regione ultraperiferica francese della Guadalupa (18,7%).

