Consumi: Eurostat, +1,5% spesa delle famiglie in Ue nel 2024

+5,7% informazione e comunicazione, giu' alcool e tabacchi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Nel 2024, la spesa per consumi finali delle famiglie nell'Unione europea, corretta per l'inflazione, e' cresciuta dell'1,5% rispetto al 2023. Tale aumento e' stato piu' forte rispetto al 2023, quando la crescita si e' attestata allo 0,4%. E' quanto emerge dai dati Eurostat. Tra le principali categorie, la spesa delle famiglie per informazione e comunicazione e' aumentata maggiormente (+5,7%), seguita da svago, sport e cultura e trasporti (entrambi +3%). La spesa per ristorazione e servizi di alloggio ha continuato a crescere (+1,6%), sebbene a un ritmo notevolmente inferiore rispetto all'anno precedente. Al contrario, le uniche categorie a registrare un calo sono state le bevande alcoliche, il tabacco e gli stupefacenti (-2,2%) e l'abbigliamento e le calzature (-0,6%), confermando la tendenza al ribasso osservata lo scorso anno.

