Consumi elettrici: Terna, in crescita a luglio, +4,9% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Nel mese di luglio 2021, la domanda di energia elettrica in Italia e' stata pari a 30,3 miliardi di kWh, coperta per il 38% dalle fonti rinnovabili. Secondo le analisi di Terna, la societa' che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, il valore di fabbisogno e' in aumento del 4,9% rispetto ai volumi di luglio 2020. "I consumi industriali confermano un sostanziale ritorno ai livelli precovid, grazie alla crescita di quasi tutti i settori monitorati da Terna", si legge nella nota. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in crescita del 3,8%. A livello territoriale, la variazione tendenziale di luglio e' stata ovunque positiva: +4,3% al Nord, +4,6% al Centro e +6,2% al Sud.

