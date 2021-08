Consumi elettrici: Terna, in crescita a luglio, +4,9% tendenziale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Nel mese di luglio, prosegue la nota, la domanda di energia elettrica e' stata soddisfatta per circa l'85,5% con la produzione nazionale e per la quota restante (14,5%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (26,1 miliardi di kWh) ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto a luglio 2020. In aumento le seguenti fonti: eolica (+44,9%), idrica (+6,7%), geotermica (+1,5%); in flessione la fonte fotovoltaica (-7,8%) e la termica (-2,6%). Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione e' pari a +43,9% per un effetto combinato dell'aumento dell'import (+30,7%) e di una riduzione dell'export (-50,8%).

