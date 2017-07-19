Consumi elettrici: Terna, domanda +2,1% a maggio, rinnovabili al 52,8% fabbisogno -2

Fotovoltaico prima fonte rinnovabile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - A maggio, l'indice Imcei elaborato da Terna, registra un incremento del 2,2%, segnando il nono mese consecutivo di crescita, prosegue la nota. Nel periodo gennaio-maggio 2026 l'indice evidenzia una crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

A partire da novembre 2024 si registra un tasso medio annuo di crescita pari al 5% sul dato mensile rettificato dall'effetto calendario. Positivi i settori del cemento, calce e gesso, siderurgia, ceramiche e vetrarie e mezzi di trasporto; in flessione metalli non ferrosi, alimentare, chimica e meccanica; stabile la cartaria. Il fotovoltaico e' la prima fonte rinnovabile del mese di maggio, rileva Terna, con una produzione di oltre 6 TWh, in crescita del 19,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente guidata dalla capacita' installata: +2,6 GW da gennaio a oggi. In flessione invece la fonte idrica (-38,5%), le biomasse (-7,3%) e la fonte geotermica (-5,8%). In crescita l'eolico (+14,5%). Al 31 maggio si registrano 86,42 GW di potenza rinnovabile installata, di cui 46,12 GW di solare e 13,91 GW di eolico.

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