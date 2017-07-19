Consumi elettrici: Confartigianato, in 4 anni +50% nel digitale, +144% data center -2

A livello provinciale boom di Siena e Lodi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - Nel piu' ampio settore della produzione di software, servizi informatici e data center, il rapporto di Confartigianato segnala che i consumi energetici ammontano a 898,2 GWh, con un aumento del 50,6% tra il 2019 e il 2023: anche in questo caso la Lombardia e' prima con 46,8% dei consumi, pari a 420,6 GWh nel 2023. Seguono il Lazio con 153 GWh, la Toscana con 60,9 GWh e l'Emilia-Romagna con 53,5 GWh. Queste quattro regioni coprono oltre tre quarti della domanda elettrica del comparto. A livello provinciale, e' ancora Milano a svettare con 283,1 GWh, seguita da Roma (148,0 GWh), Bergamo (82,7 GWh) e Torino (36,7 GWh). Solo queste quattro province concentrano oltre il 60% dei consumi del settore.

Per i trend di crescita dei consumi di energia nei settori dell'economia digitale tra il 2019 e il 2023, si piazza al primo posto l'Emilia Romagna (+144,4%), seguita da Piemonte (+82,2%), Lombardia (+81,5%), Campania (+73,2%) e Toscana (+60,6%). L'aumento di consumi elettrici a livello provinciale vede un boom straordinario a Siena (+1.047,5%), Lodi (+699,2%), Parma (+375,7%), Bergamo (+318,0%) e Monza e Brianza (+235,5%).

