Consumi: e-commerce, settore Health & Beauty raddoppiera' crescita tra 2022-27(studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - In secondo luogo secondo una elaborazione di BigCommerce della ricerca del Baymard Institute, e' necessario offrire un'esperienza personalizzata e rapida: la meta' dei carrelli on line abbandonati deriva da clienti che stanno solo guardando, senza alcuna intenzione di acquistare, e gli altri sono scoraggiati da spese di spedizione elevate (48%), dalla necessita' di creare un account (26%), dal fatto che non si fidano a inserire i dati di carta di credito (25%), da un processo di check-out macchinoso (22%) e da una scarsa politica di reso (18%). In terzo luogo dare rilevanza alla sostenibilita', secondo BigCommerce-Provenance (organizzazione che verifica le dichiarazioni ambientali in materia di salute e bellezza) la sostenibilita' e' un tema importante nelle scelte di acquisto di nove consumatori su dieci, ma quattro consumatori su cinque (79%) trovano le informazioni sulla sostenibilita' poco chiare o addirittura confuse. Infine secondo il Report di Big Commerce, e' necessario espandersi on line oltre i confini e conquistare nuovi mercati.

