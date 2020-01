Consumi: Dona, su e-commerce e trading fiducia utenti ancora da conquistare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 gennaio - Consumatori e web: un rapporto di fiducia da rafforzare e sottoposto quotidianamente al test dell'e-commerce dove l'Italia e' nelle retrovie rispetto alle medie europee. Massimiliano Dona, avvocato e presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, fa il punto su e-commerce, digitalizzazione dei servizi toccando anche temi d'attualita' come l'adozione dell'identita' digitale unica - in questi giorni al centro dell'attualita' dopo alcune dichiarazioni del ministro dell'Innovazione Paola Pisano - e quello dei risparmiatori davanti a offerte di trading e procedure via web. 'Il fattore principale, spiega Dona, risiede nella domanda: se le imprese italiane sono piuttosto rapide a seguire le tendenze e a reagire alle nuove soluzioni, i consumatori mostrano ancora una generale sfiducia nei confronti del mondo internet e dei mezzi di pagamento. La poca confidenza con la moneta elettronica - come dimostra anche l'ultimo rapporto dell'Osservatorio del Politecnico di Milano che indica il nostro Paese al 24esimo posto nei pagamenti elettronici, ndr - si riflette poi anche sul la scarsa affinita' con l'e-commerce. Anche le imprese pero' devono fare la loro parte: diventare un fattore abilitante del maggiore sviluppo dell'e-commerce attraverso siti internet piu' accessibili e facili da usare oltre che trasparenti. Nell'ultimo anno abbiamo gestito circa 3700 casi relativi all'e-commerce'. Anche il rapporto risparmio-web, secondo il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, non fa spesso rima con fiducia: 'Il mondo della finanza e' ancora lontano dal conquistare la fiducia dei consumatori: il caso piu' evidente sono le numerose segnalazioni che riceviamo sul trading online presentato a volte come una opportunita' per fare denaro facile, mentre molte piattaforme lasciano poi il risparmiatore deluso per avere perso i suoi quattrini'. La Spid, il sistema pubblico di identita' digitale, puo' aiutare a fare passi avanti nel rapporto consumatore-internet? 'La Spid e' molto meno diffusa di quanto potrebbe essere perche' e' ancora molto farraginosa la dinamica di iscrizione. Abbiamo ricevuto delle lamentele, specialmente da consumatori piu' avanti con l'eta', sulle difficolta' della procedura. Riteniamo che Spid potrebbe contribuire a un salto di qualita' dal punto di vista della confidenza del consumatore verso il mondo internet e anche verso i professionisti che iniziano a fornire i propri servizi online. Spid puo' essere di sicuro un fattore abilitante e, se estesa, potrebbe avere anche un effetto sulle frodi via web e sui furti di identita''.

