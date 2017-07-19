Consumi: Crif, +23% Buy Now Pay Later nel II semestre 2025

Calano prestiti tradizionali sotto i 1.500 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 27 apr - Nel secondo semestre del 2025 i finanziamenti Buy Now Pay Later hanno continuato a registrare un tasso di crescita a doppia cifra segnando un +23% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Parallelamente, i prestiti sotto i 1.500 euro hanno mostrato una contrazione del 10%, confermando un cambio di rotta dei consumatori verso soluzioni di credito digitali, secondo lo scenario che emerge dall'aggiornamento dell'Osservatorio CRIF. La rischiosita' del BNPL continua a mantenersi su livelli contenuti, con tassi di default inferiori rispetto al credito finalizzato tradizionale.

Una scelta che non riguarda piu' solo le generazioni piu' giovani: il secondo semestre del 2025 evidenzia come la maggior parte degli utenti appartenga alle generazioni Gen X (34%) e Millennials (29,5%); seguono Gen Z (18,1%) e la generazione dei Baby Boomers (18%). Il tasso di 'new to credit', ovvero la quota di chi si affaccia per la prima volta al mondo del credito, resta piu' del doppio (19%) rispetto a quello rilevato per le soluzioni di credito tradizionali (8%).Il 60% dei contratti BNPL erogati nel 2025 mostrano ticket inferiori ai 1.000euro; mentre nel 24% dei casi i finanziamenti salgono sopra la soglia dei 1.500euro.

A livello geografico, si evidenzia una minore incidenza dell'erogato BNPL nelle regioni del Sud-Italia (31% BNPL vs 40% dello Small Ticket), e Nord-Ovest (31% BNPL vs 23% dello Small Ticket), a fronte di una minore incidenza nel Centro (24% BNPL vs 22% dello Small Ticket). Similari invece le quote nel Nord-Est (15% per entrambe le tipologie).

ami

(RADIOCOR) 27-04-26 12:06:28 (0236) 5 NNNN