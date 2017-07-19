Consumi: Crc, carrello spesa sempre piu' vuoto, spesa reale -8,7% dal 2019

Con caro prezzi 'italiani spendono di piu' per comprare meno' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - Il carrello della spesa degli italiani 'e' sempre piu' vuoto': dal 2019, al netto dell'inflazione, la spesa reale delle famiglie per i propri consumi nel 2025 e' scesa dell'8,7%, pari a una flessione di 224 euro al mese a nucleo. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha realizzato un report sulla base dei dati Istat. A livello nominale 'la spesa media mensile per consumi e' passata in Italia dai 2.559,8 euro del 2019 ai 2.782,3 euro del 2025, con un incremento pari a circa 222 euro a nucleo, ma con forti differenze sul territorio', spiega il Crc. Nel dettaglio, l'Umbria ha registrato la crescita nominale maggiore, con la spesa delle famiglie salita di 810 euro, seguita da Trento con +767 euro e Marche con +681 euro. L'unica regione che registra un decremento nominale e' la Puglia, con una spesa nel 2025 in calo di 21 euro al mese rispetto al 2019.

Tuttavia, 'i dati sui consumi degli italiani risultano molto diversi se si tiene conto dei pesantissimi rincari di prezzi e tariffe registrati in Italia negli ultimi anni: il Covid, la guerra in Ucraina e la crisi energetica hanno infatti determinato una escalation dei listini al dettaglio in tutti i settori, aumenti che non sono poi rientrati al termine delle emergenze e che gli italiani continuano ancora oggi a pagare, costringendoli a modificare le proprie abitudini di spesa'. I rincari, inoltre, 'non hanno avuto il medesimo effetto su tutto il territorio: la Puglia e' la regione che registra la piu' forte riduzione della spesa reale, scesa in media del -18,7% dal 2019, seguita da Bolzano (-17,2%) e dalla Calabria (-14,9%)'. In controtendenza invece l'Umbria, 'dove la spesa delle famiglie e' aumentata in termini reali del +9,9% nel confronto 2019-2025, le Marche (+9%), Trento (+8,2%) e l'Abruzzo (+6,1%)'. 'Il forte aumento dei prezzi al dettaglio registrato negli ultimi anni ha prodotto una situazione paradossale - ha commentato il presidente del Crc, Furio Truzzi -: gli italiani spendono di piu' per acquistare sempre meno'.

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(RADIOCOR) 11-10-26 13:54:13 (0263) 5 NNNN