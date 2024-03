Consumi: Crc -Assoutenti, a Pasqua tornano rincari record biglietti aerei

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Come gia' accaduto l'estate scorsa, quando era intervenuto anche il governo in materia di gestione degli algoritmi da parte delle compagnie, le festivita' in arrivo fanno schizzare alle stelle i prezzi dei voli aerei. Acquistando oggi un volo di andata e ritorno con partenza venerdi' 29 marzo e ritorno martedi' 2 aprile, nei giorni di Pasqua, per l'aeroporto di Catania si spende un minimo di 365 euro partendo da Torino, 319 euro da Verona, 317 euro da Venezia. Piu' economico volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da 144 euro. Se invece si vuole raggiungere Palermo, per le stesse date si spendono 305 euro partendo dallo scalo di Forli', 295 euro da Bologna, 288 euro da Torino, 259 euro da Milano.

A monitorare il caro-voli il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) che, in collaborazione con Assoutenti, ha analizzato l'andamento delle tariffe aeree nel periodo delle festivita' pasquali. Costoso anche raggiungere la Sardegna a Pasqua: il biglietto A/R da Bologna ad Alghero parte da 334 euro, 323 euro se si atterra a Cagliari; per volare a Cagliari partendo da Verona la spesa minima e' di 279 euro. Cifre a cui bisogna aggiungere la spesa per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, che in molti casi fanno salire enormemente il costo finale.

