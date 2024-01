Consumi: Coop, per gli italiani un 2024 di rinunce -2

Prosegue il trend positivo dei discount (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Se le previsioni dei manager della filiera alimentare ipotizzano anche per il 2024 una contrazione a volume dello 0-5% degli acquisti alimentari nella Gdo, sembrano migliorare le intenzioni di spesa degli italiani sui consumi alimentari domestici. La percentuale di quanti intendono aumentare le quantita' consumate (16%) supera quella di quanti intendono ridurre i consumi (11%). Il 31% degli italiani dichiara che dedichera' piu' tempo alla preparazione domestica del cibo. I principali driver di acquisto sono il rapporto qualita' prezzo (66%), la convenienza e il risparmio (50%) e la salute e il benessere (41%). Secondo i dati infatti aumenteranno i consumi di frutta e verdura, mentre diminuiranno quelli dei dolci, carni rosse, salumi e superalcolici. A fronte di una inflazione alimentare ancora sostenuta, gli italiani sembrano essersi definitivamente convertiti alla Marca del distributore, che anche nel 2024 promette di registrare ottime performance: l'82% dei manager italiani prevede un aumento della quantita' acquistata, mentre al primo posto tra le scelte di acquisto in riduzione si trovano le marche industriali. Sembra confermarsi il trend dei discount, in testa alla classifica dell'incremento delle vendite nei prossimi 12 mesi, sia nelle previsioni dei consumatori che in quelle dei manager alimentari.

