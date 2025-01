Consumi: Coop, 75% italiani vuole dedicare piu' tempo a famiglia in 2025

Cala l'attenzione ai valori come generosita' e altruismo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - E' la famiglia a essere al centro dei desiderata degli italiani per il 2025, con il 75% che vuole dedicarci piu' tempo, in aumento del 25% rispetto al 2024. E' quanto emerge dalle due survey dell'Ufficio studi Coop condotte a dicembre 2024: la prima su un campione rappresentativo della popolazione italiana, in collaborazione con Nomisma, e la seconda sulla community di esperti del portale italiani.coop. Obiettivi da raggiungere nel nuovo anno sono la tranquillita' e l'armonia (per il 25%), senza pero' dimenticare il successo e la realizzazione di se' scelti dal 16%. Propositi piu' o meno trasversali a tutte le eta', anche a costo di rinunciare nel 2025 a valori come generosita' e altruismo: valori che vengono indicati dall'8% in meno degli italiani rispetto allo scorso anno.

Perdono il 5% anche l'integrita' e gli ideali, delineando una tendenza piu' individualista.

