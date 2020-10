Consumi: Confimprese-Ey, -13,5% settembre da -11,9% agosto, in 9 mesi -34,8%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - In settembre i dati sui consumi in Italia hanno registrato un peggioramento (-13,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, dopo il -11,9% di agosto). Il progressivo annuo segna un -34,8%. E' quanto emerge dall'Osservatorio permanente Confimprese-Ey, secondo cui anche se i valori sono migliori rispetto a giugno e luglio, il trend fa presagire una futura maggiore difficolta' del retail nell'affrontare i mesi piu' freddi a causa del crescere dei contagi e della loro influenza sulla propensione all'acquisto. Gli andamenti peggiori si registrano nella ristorazione (-18% a settembre, -37,8% il progressivo annuo) e nell'abbigliamento (-12,9%, contro il -7% di agosto, che aveva beneficiato dal buon andamento dei saldi, e progressivo annuo -35,3%). Il non food (entertainment, ottica, arredo casa e oggettistica) mostra performance migliori (-6,9% a settembre e -26,5% finora nell'anno), grazie in parte ai benefici di un periodo lockdown ridotto, ma soprattutto a modificati orientamenti di consumo verso beni piu' legati alla casa e alla cura persona.

Continua a correre l'e-commerce, che a chiuso settembre a +22,7% e recupera quasi 5 punti su agosto, dovuti principalmente al ritorno in citta' degli italiani e a una maggiore propensione all'acquisto online rispetto al periodo vacanziero. Il travel si conferma maglia nera dell'intero comparto (-55% a settembre e -62% nei 9 mesi). Su base regionale, le performance migliori si registrano nell'area Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e valle D'Aosta) che chiude settembre a -12,7% e nell'area Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia) a -7%.

Fanno peggio, entrambe con -17%, le aree Nord-Est (Emilia-Romagna e Veneto) e Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna).

Ars

