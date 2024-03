Consumi: Confesercenti, nel 2024 +1.302 euro rispetto al 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - Rallentamento dell'inflazione e taglio del cuneo fiscale sostengono la tenuta dei consumi degli italiani nell'anno in corso. Secondo le previsioni Confesercenti-Cer, nel 2024 la spesa media annuale delle famiglie dovrebbe attestarsi su 34.527 euro l'anno, con un aumento di 1.302 euro rispetto al 2023. Un salto pero' ancora 'amplificato' dalla crescita dei prezzi, che pure continua anche se piu' lentamente: in termini reali, infatti, la spesa media annuale prevista per il 2024 si riduce a 29.126 euro. Un risultato in leggera crescita (+288 euro, circa il +1%) rispetto al 2023, ma ancora distante dai numeri prepandemia: si calcola una diminuzione di 1.604 euro (il -5,2%) di spesa annua per famiglia rispetto al 2019. Il consolidamento della spesa delle famiglie interessa quasi tutte le regioni. La crescita stimata e' piu' forte nel Nord, in particolare nel Trentino-Alto Adige/Sudtirol (+1,6%), Emilia-Romagna (+1,4%), Lombardia e Valle d'Aosta (+1,2%), Veneto (+1,1%), con il Friuli-Venezia Giulia che si allineerebbe alla crescita nazionale (+1%). Sostanzialmente ferma, invece, la spesa delle famiglie in Umbria e in Calabria. Nelle restanti regioni, invece, la crescita della spesa e' sotto la media nazionale.

