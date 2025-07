Consumi: Confcommercio, quasi 40% degli italiani fara' vacanze estive, top da 2019 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - In Italia, le diseguaglianze socio-economiche, prosegue l'indagine, restano marcate: solo il 12% delle famiglie a basso reddito ha visto crescere il proprio reddito, contro il 24,9% di quelle piu' agiate. La forbice si allarga anche sulle risorse complessive: il 47,1% delle famiglie meno abbienti dichiara minori disponibilita' economiche rispetto all'anno precedente.

Le spese obbligate - bollette, tasse, spese condominiali - sono il principale fattore che costringe a ridurre i consumi (56,3% degli italiani), seguite dalla contrazione dei redditi (25%) e dalla necessita' di accantonare risorse per imprevisti (18,7%).

Nonostante il calo della fiducia, crescono le intenzioni di spesa. I dati mostrano una netta ripresa della propensione all'acquisto rispetto al 2024: +10,9 punti per gli elettrodomestici, +9,1% per i prodotti tecnologici, +5,6 per i mobili, +4,3 per le autovetture, +3,8 per le ristrutturazioni. In particolare, i beni tecnologici guidano le intenzioni di spesa (33,6%), seguiti dagli elettrodomestici (31,2%) e dalla casa, sia in termini di ristrutturazioni (25,4%) che di arredo (24,1%).

Tuttavia, solo il 6,2% degli italiani si dichiara disposto ad acquistare un'abitazione e appena il 4,4% a investire in una seconda casa o immobile di vacanza, a conferma di un approccio ancora molto prudente.

Riguardo alle vacanze estive, a fronte del 37,7% che fara' vacanze, in netto aumento rispetto al 26,2% dell'anno scorso, si accompagna un calo del numero degli indecisi (28,6%) e di chi non partira' (33,6%).

Le rinunce restano elevate soprattutto tra chi ha meno risorse (41,8% delle famiglie a basso reddito) e al Sud (38,8%). Il motivo principale del 'no' alle vacanze e' la mancanza di risorse economiche (53,5%), seguita da problemi di salute e dal caro-prezzi stagionale.

Chi partira', lo fara' per lo piu' in Italia (76%): il 68,1% con lo stesso budget degli anni precedenti, il 22,8% con un budget ridotto, solo il 9% potra' spendere di piu'. Gli alloggi piu' scelti sono hotel (41,7%), B&B o agriturismi (37,7%), seconde case (14,8%).

