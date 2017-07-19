Consumi: Confcommercio, IcC in crescita dell'1,2% a maggio su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - A maggio l'Indicatore dei consumi Confcommercio (IcC) e' stimato in crescita dell'1,2% nel confronto con lo stesso mese del 2025.

Il dato e' sintesi di un aumento sia della spesa per i beni (1,3%) sia di quella per i servizi (1,2%). La domanda delle famiglie si conferma in recupero, consolidando l'opinione che i positivi risultati conseguiti nella prima parte del 2026 (anche nell'ultimo mese la disponibilita' di nuove informazioni ha portato ad un miglioramento del dato rispetto alle prime stime) siano rappresentativi di un processo non occasionale la cui entita' e durata rischia, peraltro, di essere limitata dal riacutizzarsi dell'inflazione. Lo rileva Confcommercio nella nota sulla Congiuntura.

bab

(RADIOCOR) 18-06-26 10:17:58 (0204) 5 NNNN