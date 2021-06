Consumi: Confcommercio, +3,8% atteso per 2021 ma insufficiente per recupero gap -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - L'Icc di Confcommercio segnala a maggio 2021 un incremento su base annua del 14,2%, un dato che riflette, pero', il confronto con un mese in cui, lo scorso anno, l'Italia usciva gradatamente dalla fase di lockdown rigido. Va detto che, al netto dei fattori stagionali, a maggio si rileva, dopo alcuni mesi di persistente riduzione, una variazione congiunturale positiva di una certa entita' (+8,1%) che lascia sperare nell'inizio di una fase meno difficile per i consumi, anche se il gap con i livelli pre-Covid rimane molto ampio, soprattutto per i servizi.

Al momento, prosegue Confcommercio, il recupero puramente statistico continua ad interessare in misura principale il settore dei servizi, per i quali la variazione su base annua si attesta al 42%. Nonostante i dati dell'ultimo trimestre, il livello della domanda per molti dei settori che compongono l'aggregato e' ancora molto distante dai livelli pre-crisi, con riduzioni che superano il 50% nel confronto con maggio 2019. Anche in alcuni ambiti della domanda di beni, in particolare abbigliamento e calzature, gli importanti incrementi tendenziali degli ultimi mesi hanno solo attenuato le perdite.

com-Ale

(RADIOCOR) 18-06-21 09:45:51 (0192) 5 NNNN