Consumi: Confcommercio, 2020 peggior anno dopoguerra, persi 2mila euro a testa -2

Penalizzati Centro-Nord e citta' d'arte. Veneto -15,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Il confronto regionale in serie storica mette in luce l'eccezionalita' di quanto rilevato nel 2020. La riduzione dell'11,7% registrata in un solo anno non ha nessun rapporto o confronto con quanto osservato negli anni per cui si dispone di serie storiche omogenee e confrontabili, precisa Confcommercio. La pesante flessione registrata dai consumi nel 2020, che ha visto il Mezzogiorno registrare un andamento lievemente meno negativo rispetto al Centro-Nord, si innesta, peraltro, su contesti territoriali molti diversi. Il Sud si e' trovato ad affrontare la crisi dopo un lunghissimo periodo in cui i consumi dell'area avevano mostrato elementi di forte sofferenza, pur nel confronto con una dinamica complessivamente molto debole dell'intero Paese. La differenza di performance si rileva sia nel periodo 1996-2007, di moderata crescita, sia negli anni successivi, nei quali l'area non era minimamente riuscita a recuperare la perdita di domanda generata dalla doppia crisi (finanziaria e dei debiti sovrani). Quest'evoluzione ha determinato una riduzione del contributo fornito dal Mezzogiorno alla domanda per consumi delle famiglie. La quota ha infatti mostrato una progressiva riduzione passando dal 30,3% del 1995 al 27,3% del 2020.

Nel passaggio dalle ripartizioni alle regioni emergono anche molte differenze. Le contrazioni piu' significative della domanda, e ben superiori al dato nazionale e ripartizionale, si rilevano in Veneto (-15,3%), Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Per contro riduzioni inferiori al 9% si stimano in Trentino Alto Adige, Abruzzo, Basilicata e Puglia.

Nel complesso, se si guarda all'impatto che ha avuto il crollo dell'attivita' economica nel 2020 sul versante dei consumi pro capite, l'Ufficio studi rileva come la spesa per residente, espressa a prezzi 2020, sia di fatto tornata al livello del 1995. Per il Sud il regresso appare ancora piu' rilevante con un valore dei consumi inferiore rispetto all'inizio delle serie storiche.Anche in questo caso le differenze a livello regionale nella spesa per abitante sono significative. Si va dagli oltre 24mila euro della Valle d'Aosta ai poco piu' di 11.700 della Campania. Il record negativo della regione risiede, in parte, nell'essere l'unico territorio meridionale a non aver conosciuto significative perdite di popolazione residente tra il 1995 ed il 2020.

