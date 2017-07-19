Consumi: Confartigianato, da prodotti pet economy 827 mln export in 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Secondo Confartigianato sono 25,5 milioni gli animali domestici posseduti dal 37,7% delle famiglie italiane. Nel dettaglio, il 22,1% delle famiglie ha almeno un cane, il 17,4% ha almeno un gatto e l'8,1% ha almeno un animale domestico di un'altra specie: di cui il 3,2% pesci, l'1,5% uccelli e l'1,3% tartarughe. Maggiore presenza animali domestici nel Centro (42,7%) e nel Nord-Est (40,3%). Sono 20 milioni 552mila le persone che si prendono cura degli animali domestici, pari al 38,1% della popolazione di almeno 11 anni, con una maggiore propensione delle donne (39,8%) rispetto agli uomini (36,2%).

