Consumi: Coldiretti, salgono a 1650 i cibi salvati dall'estinzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Tra i nuovi prodotti inseriti nel censimento anche il Farro del Pungolo di Acquapendente del Lazio, coltivato solo in un'area limitata di 3-4 ettari da alcune aziende nel comune del Viterbese, l'arancio Pernambucco in Liguria o in Lombardia la patata di Martinengo, simbolo della coltivazione locale che e' stata recuperata negli anni 2000. Nelle Marche l'amaro Harmonico riprende gli antichi saperi tramandati dai monaci e dalla tradizione popolare. Caratteristica del Molise e' la treccia di Santa Croce di Magliano, un formaggio a pasta filata, il Fagiolo dell'Occhio di Refrancore, nel Piemonte, e' l'unico fagiolo autoctono del Vecchio Mondo. Il barattiere e' un ortaggio tipico della Puglia, in Sardegna il S'ozu casu si ricava dalla panna di latte, fatta bollire con l'aggiunta di farina di semola. L'origine del limone "Interdonato" della Sicilia risale alla fine dell'800, la Cipolla di Certaldo e' una selezione toscana di cipolla rossa. Infine, il miele di Rododendro del Trentino, le lenticchie Castelluccio di Norcia in Umbria, la segale della Valle d'Aosta e in Veneto e' stata recuperata negli ultimi anni la coltivazione del pisello Verdone Nano. "La difesa della biodiversita' e' il vero valore aggiunto delle produzioni agricole made in Italy, con un impatto importante anche sull'economia nazionale, a partire dal turismo", ha dichiarato in una nota il direttore di Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli.

