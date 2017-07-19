Consumi: Coldiretti, per il cenone di Capodanno spesa sale del 7% -2

Si spende di piu' al Sud con 131 euro in media (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 gen - Le differenze territoriali restano marcate: i cittadini del Sud risultano i piu' generosi, con una media di 131 euro, seguiti da quelli delle Isole (113) e del Centro (107), mentre il Nord Ovest e il Nord Est si fermano rispettivamente a 92 e 84 euro. Anche l'eta' incide sulla spesa: la fascia dai 35 ai 44 anni prevede un esborso medio di 118 euro, contro i 95 euro degli over 64.

La tendenza generale e' quella di puntare su un menu' 'tricolore', con piatti locali e ingredienti a chilometro zero, in linea con la tradizione gastronomica italiana che domina dall'antipasto al dolce, rileva Coldiretti/Ixe'.

Crescono anche gli agriturismi: oltre 400mila ospiti erano attesi per il Capodanno 2025, in aumento del 5% rispetto al 2024, spinti dalla voglia di un'atmosfera conviviale e genuina, ma anche dall'attrattiva della cucina italiana riconosciuta Patrimonio Unesco.

Protagonista delle tavole del Capodanno ancora una volta lo spumante italiano, con oltre 100 milioni di bottiglie che vengono stappate durante le feste, secondo un'analisi Coldiretti su dati Ismea-Uiv.e Ixe', con la notte di San Silvestro che rappresenta tradizionalmente il picco del consumo di vino frizzante in Italia.

Se il Prosecco continua a guidare la classifica delle produzioni nazionali, con un'incidenza di quasi i due terzi sul totale imbottigliato - secondo Coldiretti - sulle tavole delle festivita' si trova ormai un'ampia varieta' di bottiglie. Il mercato delle bollicine vede al secondo posto l'Asti, seguito da Asolo, Franciacorta e Trento. Ma negli ultimi anni sono molte le piccole produzioni che si sono diffuse velocemente lungo tutto lo Stivale, dall'Abruzzo alla Sicilia, passando per Toscana, Marche, Lazio e Umbria. Ne sono un esempio Trebbiano, Verdicchio, Oltrepo' all'Alta Langa, Moscato, Falanghina, Grechetto, Malvasia, Grillo, Nero d'Avola, Negroamaro, Durello, Vermentino, solo per citarne alcuni.

