Consumi: Codacons, gli italiani spenderanno 28 mld per il Natale 2025

Con una spesa media da 1.085 euro a famiglia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - In base alle stime preliminari del Codacons, la spesa degli italiani per il Natale 2025 raggiungera' quest'anno i 28 miliardi di euro tra alimentari, viaggi, regali e ristorazione, con una spesa media da 1.085 euro a famiglia. Festivita' su cui giocano un ruolo primario il Black Friday, con un regalo su due acquistato durante il periodo di sconti, ma anche il caro-prezzi che interessa alcuni settori, dagli alimentari al turismo passando per oro e gioielli.

La spesa relativa ai regali da destinare ad amici e parenti si mantiene sostanzialmente stabile con circa 9,5 miliardi di euro di doni che finiranno sotto l'albero, spiega il Codacons in una nota. Ad influire su tale dato e' il Black Friday, con ben un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti che ha rappresentato un regalo di Natale anticipato, consolidando il trend degli ultimi anni. In testa alla classifica dei beni che saranno piu' regalati durante le feste troviamo anche quest'anno - dopo gli immancabili giocattoli destinati ai bambini - capi di abbigliamento e accessori, seguiti da elettronica e alimentari, ma c'e' una novita': diminuisce sensibilmente la quota di cittadini che decidera' di regalare gioielli, prodotti tra i piu' gettonati a Natale. Cio' a causa dei prezzi del comparto gioielleria che nell'ultimo mese registrano un incremento medio del +26,3% su base annua a causa dell'impennata delle quotazioni dell'oro.

Aumenta inoltre il ricorso all'Intelligenza artificiale per la scelta dei doni da destinare a parenti e amici, sempre piu' usata dagli italiani come aiuto per individuare il regalo piu' adatto da acquistare.

