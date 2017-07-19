Consumi: Codacons, gli italiani spenderanno 28 mld per il Natale 2025 -2

Destinati 3,1 mld per cena Vigilia e pranzo Natale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo di Natale gli italiani spenderanno circa 3,1 miliardi di euro, e anche qui alcuni prodotti che registrano sensibili rincari: e' il caso del cacao i cui prezzi salgono del +21,1% su anno, del caffe' (+18,8%), del cioccolato (+9,3%), delle uova (+7,7%), mentre formaggi e latticini costano il 6,4% in piu' rispetto allo scorso anno, la carne il 5,8% in piu'.Sara' di circa 440 milioni di euro la spesa riservata a pranzo di Natale o cenone della Vigilia al ristorante Infine, conclude il Codancos, Milioni di italiani si metteranno poi in viaggio durante le festivita' natalizie generando un giro d'affari stimato dal Codacons attorno ai 15 miliardi di euro: anche in questo caso a pesare sulla spesa finale sono i pesanti incrementi di prezzi e tariffe del comparto turistico e dei trasporti, dai voli agli alloggi passando per pacchetti vacanza e servizi vari.

