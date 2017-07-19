Consumi: Codacons, con rincari e disservizi 2025 'sconfortante' per italiani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - Il 2025 si chiude come uno degli anni peggiori per i consumatori italiani. Un susseguirsi di aumenti dei prezzi, disservizi e incertezze normative ha colpito duramente le famiglie, gia' provate dal calo del potere d'acquisto e dalla stagnazione dei redditi. A tracciare un bilancio fortemente negativo e' il Codacons, che parla apertamente di 'scenario sconfortante'. Mentre i rincari degli anni passati non sono mai stati compensati in alcun modo, l'anno si e' aperto con i rincari dei carburanti e con l'aumento dei prezzi di cioccolato e dolci della Befana, seguiti dal caro-prezzi generalizzato e dalla crisi della produzione industriale. Nei primi mesi si sono aggiunti il caos dei treni, con ritardi e cancellazioni diffuse, il gas ai massimi da anni e i rincari legati a San Valentino.

Com-Pan

(RADIOCOR) 31-12-25 12:25:27 (0153) 5 NNNN