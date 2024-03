Consumi: Codacons, con crisi cacao +24% prezzo medio uova di Pasqua

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Uovo di Pasqua con sorpresa, ma nel prezzo che arriva ad aumentare di un quarto rispetto allo scorso. I listini sono saliti in media del +24%, dopo il +15,4% fatto gia' registrare nel 2023 denuncia arriva oggi dal Codacons, che ha preso in esame le principali catene della grande distribuzione. Confrontando le marche piu' note che ogni anno riempiono gli scaffali di supermercati e ipermercati italiani, in alcuni casi gli aumenti arrivano al 40%.

Alla base dei pesanti aumenti per le uova di Pasqua c'e' la crisi del cacao: per tale materia prima le quotazioni superano attualmente il record raggiunto nel 1977, arrivando a 6.000 dollari a tonnellata, a cui si aggiunge il rincaro nell'ultimo anno del +72% per lo zucchero e del 52% per il burro di cacao. 'I produttori hanno scaricato i maggiori costi di produzione sui consumatori finali, attraverso incrementi dei listini al pubblico che renderanno la Pasqua piu' amara per tutti', denuncia il Codacons.

