Consumi: Codacons, con crisi cacao +24% prezzo medio uova di Pasqua -2

Rincari peseranno per circa 72 mln su tasche dei consumatori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Le uova di fascia piu' alta per adulti, con cioccolato al latte o fondente, e un peso tra i 320 e i 365 grammi, arrivano a superare i 18 euro al pezzo, con incrementi superiori al 33% rispetto ai listini del 2023. Va meglio, si fa per dire, per i prodotti destinati ai bambini: i prezzi delle uova legate a cartoni animati, giochi, personaggi famosi, serie tv, ecc., aumentano in media del +16,7% rispetto allo scorso anno.

In media la produzione di uova di Pasqua nel nostro paese supera le 31mila tonnellate all'anno, con un giro d'affari stimato in oltre 300 milioni di euro nel 2023: questo significa che, a parita' di acquisti, i rincari peseranno per circa 72 milioni di euro sulle tasche dei consumatori calcola il Codacons.

