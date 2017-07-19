Consumi: Calicantus, AI e iper-personalizzazione tra i trend e-commerce in 2026 -2

In crescita anche Live commerce e Short-form video (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Emergera' inoltre il commercio conversazionale, tramite chatbot e assistenti vocali, in qualita' di strumenti di vendita sofisticati, in grado di migliorare il tasso di conversione.

Secondo Calicantus, i Live commerce e Short-form video ricopriranno un ruolo determinante per tutto il 2026.Il video, in particolare in formato breve, e in diretta, sara' il motore di coinvolgimento e vendita piu' efficace perche' sfrutta l'efficacia dello storytelling. In forte crescita anche la possibilita' di pagamento dilazionato, con la formula del 'Buy now, pay later' che raggiungera' i 300 miliardi di euro entro il 2026 in Europa, secondo Deloitte.

In focus rimangono la sostenibilita', il recommerce e l'economia circolare, con la riduzione dell'impatto ambientale che, secondo il Report e-commerce Italia 2025, sara' una priorita' strategica per il 58% delle aziende e-commerce italiane nel 2026. Il modello di subscription, il Commercio in Abbonamento, garantira' un flusso di ricavi ricorrente e una maggiore fidelizzazione, mentre l'uso di tecnologie immersive, progettate per simulare l'esperienza fisica contribuira' a ridurre le incertezze d'acquisto e, di conseguenza, i tassi di reso, con il mercato globale della realta' aumentata e virtuale che e' destinato a continuare a crescere in modo esponenziale. Il Mobile Commerce e' gia' il canale primario per acquisti e interazioni: l'ottimizzazione dell'esperienza utente mobile sara' dunque vitale per il conversion rate. Infine, la gestione responsabile dei dati e la trasparenza sono diventate un fattore critico di fiducia e differenziazione: il 67% dei consumatori controlla attivamente le politiche di reso e le garanzie prima di un acquisto e la percezione di sicurezza e trasparenza e' fondamentale per la scelta del brand.

