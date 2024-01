Consumi: Bva Doxa, pausa pranzo sempre piu' cara, +8% dal pre-Covid

Costa in media 11 euro, spesa superiore nel Nord Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - La pausa pranzo e' sempre piu' cara per i lavoratori italiani. Lo confermano i dati della ricerca condotta da BVA Doxa1 per Pluxee Italia. Secondo l'indagine, il prezzo medio della pausa pranzo per i dipendenti in Italia e' di 11 euro. Si tratta di una cifra in aumento dell'8% rispetto al periodo pre-pandemico, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Al contrario, il valore medio dei buoni pasto offerti dalle aziende, secondo i dati interni di Pluxee Italia, si attesta attorno a poco piu' di 6 euro. Secondo la ricerca di BVA Doxa, l'80% delle consumazioni durante la pausa pranzo avviene nei locali, con costi che variano da una media di 8,1 euro per la consumazione di un panino, fino a 15 euro per un menu' completo. Per consumare un primo piatto si spendono mediamente 9,8 euro, mentre per un secondo la cifra e' di 11,6 euro. Le consumazioni da asporto, che costituiscono il 20% delle consumazioni, hanno un costo medio pari a 6 euro per un panino, 7,4 euro per un primo piatto e circa 9,3 euro per un secondo. La spesa varia considerevolmente a livello regionale: al Nord per consumare un panino con bevanda e caffe' si arriva a spendere 8,9 euro (7,8 euro nel Centro Italia e 7,4 euro nel Sud e Isole); per un menu' completo, nel Nord Italia si spendono 16,1 euro contro i 13,30 euro del Sud e Isole. Anche per l'asporto, il prezzo di un panino e' pari a 4,8 euro nel Sud Italia, mentre raggiunge i 6,8 euro in Lombardia.

