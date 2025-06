Consumi: Bcg, incertezza cambia il carrello della spesa

Otto italiani su dieci pronti a cambiare "marca" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Meno spesa non essenziale e caccia agli sconti. L'incertezza e il caro prezzi cambia i consumi in tutta Europa e in Italia riorganizza il carrello della spesa, stando al nuovo Consumer Sentiment di BCG. I consumatori di tutto il Vecchio Continente mettono in luce un clima di incertezza: il 54% si dice pessimista circa l'andamento economico del proprio Paese e il 52% e' quotidianamente preoccupato per la propria situazione finanziaria. Mentre in Europa si spende meno, in Italia si spende diversamente: la spesa per i beni essenziali come casa, alimentazione, salute e istruzione cresce del 15% , mentre quella per abbigliamento vede cali anche oltre il 20%, cosi' come tempo libero, intrattenimento con picchi negativi in alcolici (-18%) e snack (-15%). Diventano decivisi per la scelta gli sconti: otto italiani su dieci sono disposti a cambiare marca in presenza di un'offerta migliore, con l'Italia tra i Paesi piu' influenzati dalle promozioni.

"Stiamo prendendo atto dell'incertezza socioeconomica e facendo i conti con l'inflazione e le entrate stagnanti. E a questo rispondiamo di buon senso: allocando una quota piu' alta della spesa alle cose necessarie e sacrificando una parte del discrezionale e del superfluo', spiega Antonio Faraldi, Managing Director BCG.

