Consumi: Bcg, incertezza cambia il carrello della spesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - L'Italia resta anche tra i Paesi meno digitalizzati nel percorso d'acquisto, secondo il report Bcg: solo il 14% considera l'e-commerce come principale per l'acquisto di prodotti come abbigliamento e farmaci da banco. Al contrario, quando si tratta di carrello della spesa, gli italiani si distinguono per una sensibilita' ambientale piu' accentuata rispetto al resto d'Europa: il 55% si dice pessimista circa il futuro del pianeta e il 54% dichiara di tenere conto della sostenibilita' nelle proprie decisioni d'acquisto, contro una media europea del 45%. Un italiano su cinque (20%) e' disposto a pagare un sovrapprezzo per alternative piu' sostenibili, rispetto al 17% a livello europeo.

Tuttavia, questa attenzione non si traduce sempre in comportamenti concreti: l'usato rimane una nicchia, tra il 10% e il 15% in Italia, contro il 25%-35% registrato nei Paesi nordici.

