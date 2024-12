Consumi: Bcg, 32.000mld $ gestiti dalle donne a livello globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Le donne gestiscono circa 32.000 miliardi di dollari di spesa a livello globale e nei prossimi cinque anni da queste dipendera' il 75% della spesa discrezionale. Ma molti margini restano aperti. E' quanto emerge dall'indagine globale di Boston Consulting Group, secondo cui anche in settori chiave come beni di consumo, sanita' e servizi finanziari, le donne non sarebbero pienamente soddisfatte delle possibilita' sul mercato. "Le principali decisioni d'acquisto in famiglia spesso dipendono dalle donne, eppure le esigenze di queste ultime rimangono in gran parte trascurate. Le aziende che scelgono di affrontare queste lacune hanno una grande opportunita' per crescere ", dice Beatrice Lemucchi, managing director BCG.

Margini che non escludono il settore finanziario, con la partecipazione femminile che contribuisce al patrimonio globale con 5.000 miliardi di dollari ogni anno. Le preoccupazioni delle donne rispetto agli uomini sono piu' evidenti in alcuni ambiti, come il debito (+9 punti percentuali) e la pianificazione della pensione (+8 punti).

Con le donne che dimostrano meno fiducia rispetto agli uomini nelle proprie competenze finanziarie: la differenza si attesta sui 4 punti percentuali per millennial e GenZ, mentre raggiunge gli 8 punti percentuali per i boomer. Senza contare che alcuni mercati in via di sviluppo le donne si affacciano per la prima volta a questi servizi.

ami

