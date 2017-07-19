Consumi: Assoutenti, 2026 si apre con stangata su prezzi da 900 mln

Rincarano gasolio, assicurazioni, sigarette e pedaggi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Il 2026 si apre all' insegna dei rincari, con una stangata da complessivi 900 milioni di euro sulle tasche dei consumatori. A stimare l'impatto delle novita' sul fronte di prezzi e tariffe che entrano oggi in vigore e' Assoutenti. A partire da oggi, spiega una nota, sara' piu' costoso fare rifornimento di gasolio, a causa del rialzo delle accise pari a +4,05 centesimi di euro che portera' nelle casse dello Stato circa 552 milioni di euro nell'intero 2026 - analizza Assoutenti - Scattano anche i rincari per sigarette e prodotti da tabacco, a causa dei rialzi delle accise su tali beni decisi dal governo, con incrementi di prezzo dai 15 centesimi di euro per le sigarette tradizionali ai 50 centesimi per il tabacco trinciato, con un costo per la collettivita' stimato in 213 milioni di euro nel 2026. Cattive notizie anche sul fronte dell'Rc auto: sale infatti al 12,5% l'aliquota sulle polizze accessorie per rischi di infortunio al conducente e rischio di assistenza stradale per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2026, con un aggravio di spesa da 115 milioni di euro sugli assicurati - aggiunge Assoutenti.

Lab-com

(RADIOCOR) 01-01-26 11:00:00 (0165) 5 NNNN