Consumi: accise su diesel, in Italia valgono 533 euro ogni 10mila chilometri

Secondo Facile.it sono il 59% del prezzo alla pompa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Il primo gennaio e' scattato il riallineamento delle accise sui carburanti, con un incremento di 4,05 centesimi di euro del prezzo del diesel e un analogo calo per quello della benzina. Secondo l'analisi di Facile.it, realizzata sui dati della Commissione Europea aggiornati al 5 gennaio 2026, l'Italia e' maglia nera in Europa per il peso di accise e tasse sul prezzo del diesel che, alla data d'analisi, rappresentavano il 59% del prezzo pagato alla pompa. Significa che, considerando un prezzo medio pari a 1,644 euro al litro di diesel, poco meno di 1 euro a litro (0,969 euro per la precisione) finisce in accise e Iva, importo che fa guadagnare all'Italia il primo posto (in negativo) in Europa anche nella graduatoria in valori assoluti. Per percorrere 10mila km con una vettura alimentata a diesel un automobilista italiano spende, considerando solo accise e Iva, circa 533 euro. Guardando al peso percentuale, dietro di noi si posiziona la Slovenia (dove queste voci rappresentano il 58% del prezzo del diesel), seguita a pari merito da Belgio, Francia e Irlanda (55%).

