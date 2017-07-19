Consumi: accise su diesel, in Italia valgono 533 euro ogni 10mila chilometri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - In Germania imposte e accise pesano per il 54% del prezzo alla pompa, mentre nelle posizioni basse della classifica Ue si trovano paesi come la Svezia e la Spagna dove queste voci si fermano al 45% del costo totale. Come detto, secondo le simulazioni di Facile.it, per percorrere 10mila km con una vettura alimentata a diesel un automobilista italiano spende, considerando solo accise e Iva, circa 533 euro, un tedesco 494 euro mentre un francese 480 euro. Va decisamente meglio ad un guidatore svedese, che deve mettere a budget 364 euro mentre per uno spagnolo il costo di imposte e accise si ferma ad appena 341 euro, vale a dire il 36% in meno rispetto all'Italia. Il riallineamento delle accise sui carburanti, di contro, ha portato ad un calo di 4,05 centesimi di euro del prezzo della benzina. E' una buona notizia, ma solo parziale, poiche', essendo in Italia il consumo di diesel ben piu' elevato rispetto a quello di benzina, la rimodulazione pesera' per oltre 550 milioni di euro sulle tasche dei guidatori.

