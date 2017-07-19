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            Consumi: 8 italiani su 10 seguono dieta Mediterranea, il ruolo dei surgelati -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - "La Dieta Mediterranea e' uno dei modelli alimentari piu' equilibrati e apprezzati dalla comunita' scientifica. Oggi la sfida non e' sapere cosa mangiare, ma tradurre quei principi nella quotidianita', conciliando qualita' nutrizionale, tempo disponibile, sostenibilita' e lotta allo spreco con le nostre scelte. Gli alimenti surgelati sono alleati ineguagliabili in questa molteplice sfida, anche perche' - come hanno dimostrato i due studi scientifici presentati oggi - sono in grado di coniugare le caratteristiche proprie della surgelazione (alimenti sempre disponibili, zero o quasi spreco, valore economico intrinseco del prodotto) con la capacita' di non disperdere le proprieta' nutrizionali degli alimenti", commenta Giorgio Donegani, Presidente Iias.

            Lab-com.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 16:16:36 (0370)FOOD 5 NNNN

              


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