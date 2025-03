Consumi: 797 euro per luce e 1.599 per gas la spesa media famiglie lombarde 2024 (Facile.it)

Esborso piu' alto del 12% rispetto alla media nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Secondo l'analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie residenti in Lombardia con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 797 euro per la bolletta della luce e 1.599 euro per quella del gas. Rispetto al 2023, a parita' di consumi, la bolletta elettrica e' stata piu' leggera del 5%, mentre quella del gas e' aumentata del 4%. L'analisi ha messo in evidenza che, tra luce e gas, lo scorso anno i lombardi hanno pagato, mediamente, 2.396 euro, vale a dire ben il 12% in piu' rispetto alla media nazionale.

Ma in quali province della Regione si e' speso di piu'? Guardando all'elettricita' la provincia piu' cara e' Mantova: qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.571 kWh, la spesa 2024 e' arrivata a 879 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo Lodi (823 euro, 2.345 kWh), seguita a breve distanza dalle famiglie di Brescia (818 euro, a fronte di consumi pari a 2.322 kWh) e Cremona (814 euro, 2.307 kWh). Ci sono poi le province di Varese (812 euro, 2.299 kWh) e Pavia (811 euro, 2.295 kWh), seguite ancora da Como (806 euro, 2.277 kWh), Monza e Brianza (798 euro, 2.242 kWh), Bergamo (787 euro, 2.200 kWh) e Milano.

