Consumi: 72% italiani preferisce spesa in negozio all'online (studio)

Indagine OnePool per Savi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Il 72% degli italiani continua a prediligere la spesa in negozio, scegliendo nella maggior parte dei casi lo store fisico rispetto all'online, ma le abitudini di acquisto differiscono consistentemente in base all'eta'. E' quanto emerge dall'indagine sulle abitudini di spesa in Italia condotta da OnePool (piattaforma digitale per gestire pagamenti condivisi) per conto di Savi (marketing technology company).

Se infatti l'88% degli intervistati con piu' di 65 anni dichiara di preferire recarsi fisicamente presso il punto vendita di fiducia, la quota scende al 48% tra i ragazzi di eta' compresa tra i 18 e i 24 anni, che invece risultano piu' abituati all'e-commerce, formula preferita dal 24% dei giovani contro solo il 6% dei piu' anziani. Tra i principali canali di distribuzione, l'ipermercato/supermercato e' il format preferito dal 52% dei consumatori, seguito dal discount a quota 25%, mentre le formule piu' specifiche, come i punti vendita all'ingrosso o i minimarket, raggiungono insieme solo il 4% delle preferenze. L'aumento dei prezzi ha assunto un ruolo determinante sulle abitudini di acquisto, con il 57% degli italiani che dichiara di spendere di piu' rispetto allo scorso anno. In generale, si rileva un atteggiamento di moderata prudenza tra i consumatori: se e' vero che il 60% dichiara di comprare la stessa quantita' di generi alimentari o di aver aumentato gli acquisti, il 36% ha dovuto limitare il numero di prodotti nel proprio carrello della spesa a causa dell'inflazione.

com-Mar.

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