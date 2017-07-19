Consumi: +4% costo medio Skipass giornaliero nel 2025 (Altroconsumo)

Famiglia di tre persone spendera' fino a 260 euro al giorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - I prezzi degli skipass continuano a salire. Il costo medio del biglietto giornaliero cresce del 4%, contro il 3,8% della passata stagione invernale, mentre l'abbonamento di cinque giorni del 4,4%. Solo per accedere agli impianti e alle piste una famiglia di tre persone spendera' fino a 260 euro al giorno.

Rincari record ad Alagna Valsesia e Livigno. A Cortina, l'aumento percentuale e' nella media, ma il giornaliero e' tra i piu' elevati dell'indagine, pari a 80 euro. E' quanto emerge da un'indagine di Altroconsumo che ha preso in considerazione 44 stazioni sciistiche dell'arco alpino e appenninico, nonche' in alcuni comprensori all'estero, ma vicini al confine italiano.

Il biglietto giornaliero resta il titolo piu' acquistato da chi frequenta la montagna in giornata o durante brevi soggiorni e le tariffe presentano una variabilita' particolarmente elevata: ha un prezzo minimo di 36 euro (Champorcher) e massimo di 86 (Dolomiti Superski). Solo per accedere agli impianti di risalita e alle piste da sci, per tre persone bisogna mettere in conto di spendere in media 188 euro, che diventano 260 euro nelle localita' sciistiche piu' costose. All'estero, a Zermatt (con la possibilita' di sconfinare sulle piste della vicina Cervinia), il costo giornaliero puo' raggiungere i 370 euro.

Anche quest'anno il Trentino-Alto Adige si conferma tra le aree piu' costose in assoluto. La gran parte dei comprensori principali - tra cui Val Gardena, Plan de Corones, Alta Badia e Tre Cime - vede un aumento da 77 a 80 euro. Piu' consistente l'aumento di Madonna di Campiglio, che sale da 79 a ben 85 euro (+7,6%), restando cosi' tra le piu' costose d'Italia. Per quanto riguarda il Veneto, Cortina d'Ampezzo, protagonista delle prossime Olimpiadi invernali, partendo da tariffe gia' molto gravose per quanto riguarda lo skipass segna un aumento del 3,9%, rimanendo in linea con la media nazionale di aumenti: il ticket pero' arriva comunque a costare 80 euro. Il Dolomiti Superski sale da 83 a 86 euro (+3,6%).

