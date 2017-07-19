Consumi: +4% costo medio Skipass giornaliero nel 2025 (Altroconsumo) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - In Piemonte, alcune stazioni, come Limone e Bardonecchia, mantengono immutati i prezzi rispettivamente a 48 e 49 euro, mentre altre, come la Vialattea, crescono da 54 a 57 euro. L'aumento piu' significativo si registra ad Alagna Valsesia, che passa da 54 a 61 euro, con una crescita del 13,1%. Analoga la situazione in Lombardia, dove mediamente i rialzi registrati sono del 5%, ma con forti oscillazioni. Se l'aumento di 4 Valli-Bormio (+1,7%) resta contenuto, quelli di Madesimo-Valchiavenna, Chiesa Valmalenco e Adamello cominciano a salire, per esplodere a Livigno, in cui si registra uno dei rincari piu' elevati dell' indagine, da 65 a 71 euro, pari a un +10,1% In Valle d'Aosta, a Champorcher lo skipass giornaliero passa da 35 a 36 euro, confermandosi la localita' piu' economica. Le localita' sciistiche valdostane di fascia media sono Pila e La Thuile, entramba allineate su 58 euro. Piu' alti i prezzi dello skipass giornaliero per accedere a Monterosa Ski (61 euro) e a Cervinia-Valtournenche (63 euro). La soglia d'accesso al segmento piu' alto della regione e' rappresentata da Courmayeur, che con 69 euro (+3%) si colloca fra le localita' valdostane piu' costose. Il Friuli-Venezia Giulia presenta tariffe immutate rispetto alla scorsa stagione invernale. Lo skipass giornaliero a Piancavallo, Sella Nevea, Zoncolan e Tarvisio rimane saldamente ancorate ai 44 euro. L'Appennino pur registrando un aumento medio del 3,8%, alcune localita' hanno deciso di non toccare il prezzo del giornaliero: Campo Felice conferma la tariffa di 43 euro, cosi' come Roccaraso mantiene quella di 58 euro. L'abbonamento di cinque giorni alle piste di risalita fa risparmiare in media solo il 12%, in totale poco piu' di 40 euro a persona. Il ticket plurigiornaliero piu' economico costa 180 euro.

