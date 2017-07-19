Consumi: +31% a 5 mld spese di Natale italiani, 10 mln andranno in vacanza

Indagine Facile.it-Emg Different, budget medio a 440 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Sono 10 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza durante le festivita' natalizie, con un budget medio di 440 euro e una spesa che superera' i 5 miliardi di euro, +31% rispetto al 2024. I dati arrivano dall'indagine commissionata da Facile.it a Emg Different e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Nonostante prezzi in continuo aumento come rilevato da Consumerismo No Profit, in base alle risposte di chi ha partecipato all'indagine di Facile.it, piu' di un italiano su quattro (26%) quest'anno approfittera' delle festivita' natalizie per concedersi una vacanza. A viaggiare saranno i piu' giovani (43% nella fascia 18-24) e i residenti nelle regioni del Centro Italia (30%). L'Italia resta la meta principale (la scelgono 8 rispondenti su 10), ma rispetto allo scorso anno cresce la quota di chi si spostera' all'estero (22%, rispetto al 13% del 2024).

