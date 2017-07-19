Consumi: +31% a 5 mld spese di Natale italiani, 10 mln andranno in vacanza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Sei viaggiatori su 10 per andare in vacanza utilizzeranno l'auto percorrendo, in media, 646 km. Facile.it ha rilevato che sebbene il prezzo del carburante a novembre sia tornato ad aumentare, per la benzina i prezzi sono comunque piu' bassi rispetto allo scorso anno (-2%); il diesel, invece, costa di piu' (+3%).

Per viaggiare in auto durante le vacanze natalizie gli italiani quest'anno spenderanno 74 euro in benzina o 60 euro in gasolio. Dal punto di vista dei costi la situazione non e' migliore per i 2,1 milioni che si sposteranno in aereo o gli 1,4 milioni che useranno il treno: sempre secondo Consumerismo No Profit, tra adeguamenti tariffari e rincari legati all'elevatissima richiesta, su alcune singole tratte e giornate gli incrementi possono arrivare al 300%.

