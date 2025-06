Consumi: -2,3% nel I quadrimestre 2025 vendite nei centri commerciali

Osservatorio CNCC-EY: affluenza a +1,2% rispetto al 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 giu - Vendite in calo nei centri commerciali ad aprile con una flessione del -3,8% rispetto al corrispondente periodo del 2024, che porta ad un -2,3% il dato nei primi quattro mesi del 2025. L'Osservatorio CNCC (Centro Nazionale Centri Commerciali) ed EY rileva un dato in calo anche per l'affluenza che segna una contrazione dello 0,5% nel solo mese di aprile, nonostante il trend degli ultimi 12 mesi si mantenga positivo, con una crescita del +1,2%. A pesare, oltre al clima di incertezza, le peculiarita' del calendario con le festivita' pasquali posticipate, rispetto all'anno precedente, e diversi ponti festivi che hanno inciso su alcune tipologie di acquisto.

Nel primo quadrimestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2024, si confermano i segnali positivi nei comparti cura persona e salute, che cresce del +2,8%, e attivita' di servizi, +3,9%. I comparti che, invece, hanno registrato performance negative sono stati i beni per la casa e l'abbigliamento, entrambi in calo del -3,6%. Andamenti in flessione, seppur piu' contenuti, si rilevano anche nei settori cultura, tempo libero e regali (-3,2%), elettronica di consumo (-2,7%) e ristorazione (-1,4%).

ami

(RADIOCOR) 09-06-25 10:56:09 (0176) 5 NNNN