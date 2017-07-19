Consumi: 100% aziende punta a riduzione zuccheri in caramelle del futuro -2

83% comparto usera' prodotti Dop e Igp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 giu - La valorizzazione del territorio entra nelle caramelle di domani soprattutto attraverso la qualita' certificata delle materie prime: l'83% del comparto indica che in futuro verranno ancora piu' utilizzate eccellenze Dop e Igp come liquirizia di Calabria, nocciola del Piemonte e agrumi di Sicilia. Per quanto riguarda l'innovazione di processo, le aziende del settore mostrano una forte convergenza su industria 4.0 e intelligenza artificiale. L'automazione industriale e' una priorita' condivisa per ottimizzare efficienza e sicurezza lungo la linea di produzione. Parallelamente, l'AI emerge come strumento strategico non solo per la produzione, ma anche per la previsione delle tendenze di gusto dei consumatori e lo sviluppo di nuove ricette. Lato sostenibilita', invece, i dati piu' significativi che emergono dall'indagine riguardano in primis l'adozione di fonti energetiche rinnovabili, indicata dall'83% delle aziende, e a seguire l'utilizzo di packaging eco-compatibili (67%).

In Italia, secondo una recente indagine commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche, il 95% della popolazione consuma caramelle e il 31% degli italiani lo fa almeno tre-quattro volte a settimana. Tra chi le consuma spesso, troviamo soprattutto abitanti di Sicilia (37%), Lombardia (35%), Campania (33%) e Puglia (33%). Il gusto piu' amato dagli italiani e' quello agli agrumi (44%), seguito dalla menta forte o balsamica (39%) e dalla liquirizia (36%).

Completano la 'top five' dei gusti piu' desiderati il gruppo composto da 'menta, eucalipto, anice' (34%) e dai frutti di bosco (27%). Un comparto, quello delle caramelle, in forte sviluppo, tanto che ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 10-15 nuove caramelle, a fronte di circa 35-40 ricette realizzate.

mar-com.

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