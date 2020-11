Consumatori: Ue, un piano con la Cina per sicurezza prodotti venduti on line -2

Garanzie su consumo green e trasformazione digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 nov - La nuova agenda dei consumatori presenta una prospettiva della politica dei consumatori dell'Ue dal 2020 al 2025 incentrata su cinque settori prioritari. Il primo riguarda la transizione verde. La Commissione intende garantire che i consumatori abbiano a disposizione sul mercato Ue prodotti sostenibili e dispongano di informazioni migliori per poter operare una scelta consapevole. L'anno prossimo presentera' una proposta intesa a fornire ai consumatori migliori informazioni sulla sostenibilita' dei prodotti e a combattere pratiche quali il "greenwashing" (far passare per 'verde' cio' che non e'). La Commissione promuovera' inoltre la riparazione e favorira' prodotti piu' sostenibili e "circolari". La transizione verde non puo' avvenire senza le imprese: la Commissione e' determinata a collaborare con gli operatori economici per incoraggiarli ad assumere impegni a favore di un consumo sostenibile, al di la' di quanto richiesto dalla legge.

Poi la trasformazione digitale: la Commissione intende contrastare le pratiche commerciali online che violano il diritto dei consumatori di operare una scelta informata, abusano delle loro inclinazioni comportamentali o alterano i loro processi decisionali, come i "modelli oscuri" e la pubblicita' occulta. Inoltre, nel definire le norme che disciplinano l'economia digitale e i requisiti per l'intelligenza artificiale, spiega Bruxelles, 'occorre tenere debitamente conto degli interessi dei consumatori'. Per adeguare le norme vigenti alla digitalizzazione in corso e all'aumento dei prodotti connessi, la Commissione riesaminera' anche la direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti. Dato che occorre rafforzare la protezione dei consumatori per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi finanziari al dettaglio, saranno riviste le direttive sul credito al consumo e sulla commercializzazione dei servizi finanziari.

Per cio' che concerne i diritti dei consumatori, la responsabilita' di tutela ricade sugli Stati membri, ma la Commissione svolge un ruolo di coordinamento e sostegno: introdurra' una serie di strumenti elettronici per rafforzare la capacita' delle autorita' nazionali di contrastare le pratiche commerciali illegali online e individuare i prodotti non sicuri. Quanto alle esigenze specifiche di determinati gruppi di consumatori, particolarmente vulnerabili e che necessitano di garanzie particolari, ad esempio i bambini, gli anziani o le persone con disabilita', si trattera' di valutare i requisiti da introdurre nelle norme relative ai prodotti per l'infanzia. Per quanto riguarda le persone vulnerabili dal punto di vista finanziario, la cui situazione e' aggravata dalla crisi della pandemia di Covid-19, la Commissione aumentera' i finanziamenti destinati a migliorare la consulenza in materia di debito negli Stati membri.

Infine la cooperazione internazionale: il piano di azione sulla sicurezza dei prodotti venduti on line con la Cina sara' definito l'anno prossimo.

Aps

