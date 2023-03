Consumatori: ok Parlamento Ue a modifica norme sicurezza prodotti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 mar - Gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva le norme modificate sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari con 569 voti favorevoli, 13 contrari e zero astensioni. Il nuovo regolamento allinea la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti agli ultimi sviluppi in materia di digitalizzazione e al forte aumento degli acquisti online. Prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore, il testo dovra' essere approvato formalmente anche dal Consiglio. Il regolamento si applichera' una volta trascorsi 18 mesi dall'entrata in vigore.

Aps

(RADIOCOR) 30-03-23 15:55:13 (0489) 5 NNNN