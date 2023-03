Consumatori: ok Parlamento Ue a modifica norme sicurezza prodotti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 mar - Per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato siano sicuri per i consumatori, il regolamento sulla sicurezza dei prodotti prevede che durante le valutazioni della sicurezza si tenga conto anche dei rischi per i consumatori piu' vulnerabili (ad esempio i minori), degli aspetti di genere e dei rischi per la cibersicurezza. Sono previsti maggiori obblighi per gli operatori economici (produttore, importatori e distributori), maggiori poteri delle autorita' di vigilanza del mercato e i obblighi chiari per i fornitori di mercati online. Per limitare i rischi, questi ultimi dovranno collaborare con le autorita' di vigilanza del mercato, che, a loro volta, potranno ordinare ai mercati online di rimuovere o disabilitare l'accesso alle offerte di prodotti pericolosi senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi.

I prodotti provenienti da paesi non Ue potranno essere immessi sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell'Unione europea si assume la responsabilita' della loro sicurezza. Poiche' i tassi di restituzione attuali rimangono bassi e si stima che un terzo dei consumatori continui a utilizzare prodotti richiamati, il nuovo regolamento migliora la procedura di richiamo dei prodotti. Se un prodotto deve essere richiamato, i consumatori non verranno informati direttamente e avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso. I consumi avranno anche il diretto di presentare reclami o di intraprendere azioni collettive. Le informazioni sulla sicurezza del prodotto e sulla possibilita' di corso registrato devono essere rese disponibili in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile.

Il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi (portale "Safety Gate") sara' aggiornato per consentire una piu' efficace rilevazione dei prodotti pericolosi e garantire una migliore accessibilita' a tutte le persone con disabilita'.

Nel 2021 il 73% dei consumatori ha acquistato prodotti online (rispetto al 50% del 2014) e nel 2020 gli ordini da paesi terzi hanno raggiunto il 21% (nel 2014 erano l'8%). Secondo la relazione annuale 2020 sul Safety Gate, il 26% delle segnalazioni di prodotti pericolosi riguardava prodotti venduti online e almeno il 62% prodotti prodotti da paesi al di fuori della Ue o dello Spazio ecoonomico europeo. Il nuovo standard dovrebbe far risparmiare ai consumatori europei circa 1 miliardo di euro nel primo anno e circa 5,5 miliardi nel prossimo decennio. Riducendo il numero di prodotti pericolosi sul mercato, le nuove misure dovrebbero contribuire a limitare i danni provocati ai consumatori europei da incidenti evitabili legati ai prodotti (stimati a 11,5 miliardi di euro all'anno) oltreche' i costi dell'assistenza sanitaria (stimati a 6,7 miliardi di euro all'anno).

