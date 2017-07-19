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            Consumatori: Gusmeroli (Lega), proposta di legge per Giornata prodotti qualita'

            12 luglio dedicato a consumo consapevole (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - "L'Italia e' il Paese delle eccellenze, fra cui quelle vitivinicole. Bere responsabilmente rientra nel nostro stile di vita, da cui l'importanza dell'informazione dei consumatori per contrastare gli abusi, che ogni anno gravano sulle spese sanitarie. La proposta di legge Lega a mia prima firma per l'istituzione il 12 luglio della giornata nazionale del consumo consapevole di qualita' muove nell'ottica di valorizzare la nostra filiera, lavorando in sinergia con tutti gli attori economici coinvolti, dalla produzione alla distribuzione". Lo annuncia in una nota Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attivita' produttive, della Camera.

            Bof.

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            (RADIOCOR) 25-04-26 18:47:59 (0412)FOOD,GOV 5 NNNN

              


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