Consumatori: Banca d'Italia, rimarcati i rischi delle criptoattivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - "Sul versante delle criptoattivita', che non sono regolamentate - il regolamento europeo dovrebbe essere finalizzato nel 2023 - Banca d'Italia, assieme ad altre Autorita' tra cui la Consob, ha rimarcato piu' volte l'attenzione della clientela sui rischi di questo tipo di strumenti". Lo ha sottolineato Bruno Giannattasio, capo del servizio vigilanza sui comportamenti degli intermediari di Banca d'Italia, in occasione della 17esima edizione del convegno annuale con le Authority italiane, dal titolo 'Il consumatore vulnerabile tra innovazione e diritti fondamentali' organizzato da Consumers' Forum. Giannattasio ha sottolineato l'attenzione di Banca d'Italia per un "contesto che vede la clientela sempre piu' utilizzare strumenti digitali e mostrare interesse per strumenti innovativi come le criptoattivita'. A noi sembra fondamentale che rispetto all' evoluzione del mercato di riferimento ci sia un aumento della consapevolezza della clientela rispetto a opportunita' e rischi di vari strumenti". Dall'altro lato, ha aggiunto, ci sono interlocuzioni con gli intermediari affinche' "sviluppino un'attivita' particolarmente attenta alle esigenze della clientela".

