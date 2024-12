Consulta: tagliare altre spese indistinte prima di sacrificare Sanita' -2

No tagli al buio, spesa sanitaria gia' in grave sofferenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - La Corte ha dichiarato non fondate questioni che riguardano la legittimita' della misura, le modalita' e la durata del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite dalla Manovra nelle more della nuova governance economica europea, che, peraltro, mostrano la volonta' del legislatore di non far gravare il contributo sulle spese relative alla missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla missione Tutela della salute. La sentenza ha pero' sollecitato il legislatore al fine di "scongiurare l'adozione di 'tagli al buio', ad 'acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilita' dell'importo del contributo da parte degli Enti ai quali viene richiesto' e a non trascurare il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica". La sentenza ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui non esclude dalle risorse che e' possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Questo perche' "nemmeno nel caso in cui la Regione non abbia versato la quota del contributo, lo Stato puo' 'rispondere' tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria - gia' in grave sofferenza per l'effetto delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari - dovendo quindi agire su altri versanti: il diritto alla salute non puo' essere sacrificato "fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilita' di utilizzare per altri impieghi".

